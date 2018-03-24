Американский журнал назвал Ту-160М2 «кошмаром НАТО»

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Американский аналитический журнал военно-политической тематики National Interest’ («Национальный интерес») рассказал о российском самолете Ту-160М2, назвав его «кошмаром НАТО», сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest’.

В статье о Ту-160М2, озаглавленной: «Почему новый российский Ту-160М2 станет ночным кошмаром НАТО», читателям рассказывается о том, что стратегический сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла Ту-160 — самый мощный самолет в своем классе.

Еще до модернизации этот самолет был самым скоростным бомбардировщиком в мире. Он также имел наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу (масса боевой нагрузки — до 45 тонн). Аналогов в других армиях не было.

После модернизации эти самолеты будут оснащены усовершенствованными турбореактивными двигателями НК-32 второй серии. Они позволят увеличить максимальную дальность полета на 1 000 км. Полностью обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование. Кроме того, Ту-160М2 будет вооружен новыми крылатыми ракетами с увеличенной дальностью полета, рассказал журнал National Interest’.

Выпускается Ту-160М2К в Казани, на КАПО им. С. П. Горбунова. К 2030 году запланировано обновить все состоящие на вооружении самолеты Ту-160.