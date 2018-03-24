Минобороны рассказало о группировках носителей крылатых ракет

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). По всем стратегическим направлениям Вооруженные силы РФ создали группировки носителей крылатых ракет большой дальности – как самолетов, так и кораблей. Об этом рассказал начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

Военачальник пояснил, что опыт последних конфликтов, в особенности – боевых действий в Сирии, дополнительно стимулировал развитие системы комплексного поражения противника.

По словам начальника Генштаба, российская армия уделяет особое внимание развитию высокоточного оружия, что позволит в дальнейшем добиваться целей стратегического сдерживания неядерными средствами.