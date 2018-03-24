В Татарстане техника должна быть готова к весенним полевым работам до 1 апреля

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Татарстане сельскохозяйственная техника должна быть готова к весенним полевым работам до 1 апреля. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов.

Совещание в формате видеоконференции провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба главы республики.

Всего в посевной кампании 2018 года в республике будут задействованы 11 тыс. тракторов, 6 тыс. сеялок, более 5 тыс. культиваторов и свыше 600 посевных комплексов. При этом готовность тракторов составляет 90 процентов, сеялок и культиваторов – 96 процентов, а посевных комплексов – 81 процент, отметил докладчик.

Вся техника уже готова к полевым работам в Атнинском, Высокогорском, Елабужском, Ютазинском районах. Близится к завершению ремонт тракторного парка Актанышского, Заинского, Сармановского, Тукаевского районов, рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

При этом отставание в темпах ремонта допустили такие районы, как Апастовский, Верхнеуслонский, Кукморский и Мамадышский, добавил он.

На следующей неделе в Альметьевске, Елабуге и Камском Устье пройдут зональные выездные заседания штаба по готовности техники к весенне-полевым работам. Приемка техники в целом будет проводиться с 9 по 13 апреля, пояснил Ахметов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что до начала посевной кампании осталось меньше месяца: во второй половине апреля в республике начнется выборочный сев ранних яровых культур.