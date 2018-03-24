Песков назвал чушью сообщения о связи Савченко с Россией

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал «полной чушью» сообщения о вербовке украинского политика Надежды Савченко российскими спецслужбами. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Мир 24».

«Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь», – заявил представитель Кремля, видимо, параллельно намекая на сомнительность британской версии отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Скажем так, Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно наблюдать», – добавил Песков.

Ранее Шевченковский районный суд Киева заключил лишенную неприкосновенности депутата Верховной Рады Надежду Савченко под стражу. Ей вменяется подготовка к проведению террористических актов, причем оружие заговорщикам якобы поставляла Россия. Политик объявила голодовку.