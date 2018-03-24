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Политика

Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета в Южно-Китайском море

24 марта 2018, 12:54

Американский эсминец Mustin зашел в воды у спорных островов Спратли.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Китай обвинил Соединенные Штаты в нарушении своего суверенитета из-за захода эскадренного миноносца ВМС США Mustin в воды у спорных островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНР.

Представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что американский корабль «нарушил китайское законодательство и международное право, нарушил суверенитет Китая, подорвал мир, безопасность и порядок».

В связи с инцидентом Китай призвал США «немедленно прекратить провокационные операции».

Накануне стало известно, что эсминец Mustin прошел в 12 морских милях от рифа Мисчиф (Мэйцзи), дабы продемонстрировать «свободу судоходства», отмечает РИА Новости.

Территория архипелага Спратли оспаривается Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В 2016 году постоянная палата Третейского суда в Гааге пришла к выводу, что оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море у КНР нет. Но китайская сторона не признала этот вердикт. 


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