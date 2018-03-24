Марат Ахметов: Надо увеличивать производительность труда в АПК на 7 процентов в год

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Татарстане производительность труда в сельском хозяйстве должна расти на 7 процентов в год. Обеспечить рост позволит более эффективная эксплуатация техники, а также техническое перевооружение слабо оснащенных хозяйств.

Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов. Провел совещание в формате видеоконференции Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам докладчика, ранее машинотракторный парк Татарстана ежегодно получал около 4 тыс. единиц техники и оборудования, что обходилось примерно в 6 – 6 млрд рублей. Это позволило за последние пять лет повысить производительность труда в АПК вдвое. Удалось сначала сдержать падение энергообеспеченности, а затем обеспечить ее рост до 159 л. с. на 100 га посевов.

На данный момент в республике насчитывается 628 широкозахватных посевных комплексов в агрегате с энергонасыщенными тракторами, но не везде они эффективно используются. В одних хозяйствах их выработка составляет до 6 тыс. га, а в других – около 1 тыс.

«Все руководители хозяйств должны понимать, что низкая себестоимость и высокие зарплаты обеспечиваются высокой производительностью», – подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ. И добавил, что каждый энергонасыщенный трактор должен быть обеспечен двумя механизаторами и это позволит в два раза повысить выработки.

Также Ахметов напомнил о идущей сейчас заявочной кампании по программе Росагролизинга «Обновление парка техники». Она предполагает льготный лизинг без первоначального взноса с отсрочкой оплаты на полгода и годовым удорожанием в 3 процента на пять лет. Заявки принимаются до конца марта.