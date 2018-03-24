Тарасова посоветовала Загитовой поменьше есть после неудачи на ЧМ

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, комментируя неудачное выступление российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане, посоветовала ей поменьше есть. Она сказала об этом в прямом эфире «Первого канала», сообщает Sports.ru.

«С момента Олимпийских игр она (Загитова – прим. Т-и) выросла на 3 сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет – просто нужно поменьше есть», – заметила Тарасова. При быстром росте мышцы немного не успевают за телом, в результате чего ухудшается координация, пояснила она.

Заслуженный тренер заметила, что Загитова «не привыкла падать – не привыкла, что ей что-то неудобно». Случившееся, убеждена Тарасова, необходимо пережить: «Такие падения случаются у великих чемпионов».

Во время проката произвольной программы Алина Загитова трижды упала и в результате по сумме короткой и произвольной программ заняла лишь пятое место. Один из ее наставников Даниил Глейхенгауз объяснил случившееся «нервами» спортсменки, но признал, что тренеры до конца не понимают причины произошедшего.