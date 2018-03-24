Свыше 3 млрд рублей выделят на капремонт медучреждений Татарстана

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Татарстане на капитальный ремонт 120 зданий медицинских учреждений в этом году выделят более 3 млрд 195,7 млн рублей. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов.

Провел совещание Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы республики.

На 22 марта подготовительные работы начаты на 53 объектах. Ведется подготовка проектно-сметной документации и согласование планировочных решений, отметил докладчик.

Ранее сообщалось, что в Казани предполагается отремонтировать 21 здание, в Набережных Челнах – 15 зданий, в Нижнекамске – шесть зданий, в Альметьевске – четыре здания, а в других муниципалитетах – еще 74.

Также в РТ за год должны отремонтировать 63 машинно-тракторных парка, 127 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, 227 коровников и 15 овощехранилищ, построить 123 силосно-сенажных траншеи, добавил первый замминистра.