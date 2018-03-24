В РТ на формирование комфортной городской среды потратят свыше 2,6 млрд рублей

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Татарстане на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году выделено 2 млрд рублей из республиканского бюджета и более 655 млн – из федерального.

Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов. Совещание прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы республики.

Всего за год во всех муниципальных образованиях Татарстана предполагается обустроить 60 общественных пространств: 28 парков, 16 набережных и пляжей, семь улиц, пять скверов, три бульвара и одну площадь.