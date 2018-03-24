(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Госавтоинспекция РТ предупреждает водителей об ухудшении погодных условий, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления ГИБДД по РТ.
По информации синоптиков, вечером в субботу, 24 марта, прогнозируется выпадение мокрого снега и образование на дорогах республики гололедицы.
В связи с ухудшением дорожно-метеорологических условий Управление ГИБДД советует жителям и гостям республики отложить выезды за пределы населенных пунктов. Все водителям рекомендуют быть предельно внимательными и острожными, а также выбирать безопасную скорость движения.