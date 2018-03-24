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Госавтоинспекция РТ предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

24 марта 2018, 12:17

В субботу, 24 марта, прогнозируется выпадение мокрого снега и образование на дорогах республики гололедицы.

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Госавтоинспекция РТ предупреждает водителей об ухудшении погодных условий, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления ГИБДД по РТ.

По информации синоптиков, вечером в субботу, 24 марта, прогнозируется выпадение мокрого снега и образование на дорогах республики гололедицы.

В связи с ухудшением дорожно-метеорологических условий Управление ГИБДД советует жителям и гостям республики отложить выезды за пределы населенных пунктов. Все водителям рекомендуют быть предельно внимательными и острожными, а также выбирать безопасную скорость движения.
 


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