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В Татарстане на капремонт молодежных центров потратят более 88 млн рублей

24 марта 2018, 11:44 , Фото: Михаил Захаров

В Татарстане на капремонт молодежных центров потратят более 88 млн рублей В республике предполагается отремонтировать шесть молодежных центров и укрепить их материальную базу.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Татарстане на капитальный ремонт шести зданий (помещений) молодежных центров и укрепление их материальной базы в этом году потратят свыше 88,4 млн рублей. По состоянию на 22 марта работы ведутся уже на пяти объектах.

Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов. Совещание прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы республики.

Кроме того, уже начат ремонт 39 культурных объектов из 42 запланированных и десяти учреждений социального обслуживания и социальной защиты из 34 запланированных. На эти цели будет выделено почти 343 млн и 121,3 млн рублей соответственно.

Также ведется капремонт 27 подростковых клубов из 28 включенных в программу. Завершены работы на двух из 38 запланированных к ремонту зданий (помещений) сельсоветов, на еще 30 объектах работы продолжаются, добавил докладчик. 


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