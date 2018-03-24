Американская семья найдена мертвой на курорте в Мексике

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Американская семья умерла на курорте в Мексике, сообщает портал Вести. ру.

Граждане США приехали на мексиканский курорт Тулум 15 марта, и уже 21 числа должны были вернуться обратно домой.

Когда семья не вернулась в назначенный день в город, их друзья забили тревогу и обратились в полицию.

Тела четырех человек были обнаружены в одном из гостиничных комплексов курорта Мексики. Полиция не обнаружила на них признаков насильственной смерти.

Среди погибших есть двое детей – мальчик и девочка.

