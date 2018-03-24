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Экономика и финансы, Общество

В 2018 году планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. жителей РТ

24 марта 2018, 11:02

В 2018 году планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. жителей РТ В программу капитального ремонта включены 995 многоквартирных жилых домов.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В текущем году планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. жителей Татарстана. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов.

Провел совещание Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы республики.

Всего в программе капитального ремонта в 2018 году принимают участие 43 муниципалитета. В нее включены 995 многоквартирных жилых домов общей площадью 5,3 млн кв. м. Финансирование составит более 6 млрд 76 млн рублей, добавил докладчик. 


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