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В Татарстане начат капремонт 23 школ и 68 детсадов

24 марта 2018, 10:57 , Фото: Рамиль Гали

В Татарстане начат капремонт 23 школ и 68 детсадов В текущем году в республике предполагается отремонтировать 28 школ и 85 детских садов.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Татарстане по данным на 22 марта начат капитальный ремонт 14 муниципальных школ из запланированных 16 и девяти коррекционных из запланированных 12. Кроме того, работы ведутся в 68 детсадах из предполагаемых 85.

Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов. Совещание прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы республики.

Кроме того, отметил докладчик, ведется капитальный ремонт 13 детских оздоровительных лагерей из 14 запланированных. Всего на них предполагается потратить 112 млн рублей. Кроме того, за 40,5 млн рублей предполагается построить еще шесть детских лагерей, а еще один за 40 млн реконструировать.

Из 11 ресурсных центров (колледжей), где запланирован капремонт, работы начались уже на девяти объектах. Финансирование программы составит 681,38 млн рублей, добавил первый замминистра. 


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