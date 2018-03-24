(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Во Франции скончался полицейский, поменявший себя на заложника в городе Треб, сообщает RT.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вооруженный мужчина захватил заложников в небольшой городе Треб на юге Франции. Преступник удерживал людей в помещении супермаркета.
В результате террористической атаки три человека погибли, и еще 15 пострадали. Сегодня стало известно, что в больнице скончался подполковник жандармерии Арно Бельтрам, предложивший захватчику себя в качестве заложника.
Нападавший был ликвидирован полицейскими.