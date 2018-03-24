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Происшествия

66-летний житель Нижнекамска обгорел в собственном гараже

24 марта 2018, 10:11

Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 66-летний житель Нижнекамска обгорел в собственном гараже, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что из гаража на улице Менделеева валит дым.

Прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили, что огонь охватил легковой автомобиль и помещение гаража, размером 18 квадратных метров.

Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем.

В результате пожара пострадал 66-летний мужчина. С ожогами левого бедра и голени он был госпитализировал в Нижнекамскую ЦРБ.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

 


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