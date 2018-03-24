(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 66-летний житель Нижнекамска обгорел в собственном гараже, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что из гаража на улице Менделеева валит дым.
Прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили, что огонь охватил легковой автомобиль и помещение гаража, размером 18 квадратных метров.
Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем.
В результате пожара пострадал 66-летний мужчина. С ожогами левого бедра и голени он был госпитализировал в Нижнекамскую ЦРБ.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.