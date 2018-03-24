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Рустам Минниханов предложил руководству кантона Женева развивать сотрудничество

24 марта 2018, 09:50

В ходе встречи Президент РТ и президент Госсовета кантона отметили большой потенциал торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Швейцарию обсудил вопросы сотрудничества с президентом Государственного совета кантона Женева Франсуа Лоншамом, сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны наметили шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между республикой и кантоном, отметив большой потенциал торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Основу экономики Женевы, которая является одним из ведущих кантонов Швейцарии, составляют сфера услуг, банковско-финансовый сектор, часовая промышленность, информационные технологии и ряд других областей.


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