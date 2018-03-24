Рустам Минниханов предложил руководству кантона Женева развивать сотрудничество

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Швейцарию обсудил вопросы сотрудничества с президентом Государственного совета кантона Женева Франсуа Лоншамом, сообщает пресс-служба главы республики.
Стороны наметили шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между республикой и кантоном, отметив большой потенциал торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Основу экономики Женевы, которая является одним из ведущих кантонов Швейцарии, составляют сфера услуг, банковско-финансовый сектор, часовая промышленность, информационные технологии и ряд других областей.