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Происшествия

72-летняя женщина отравилась угарным газом в Татарстане

24 марта 2018, 09:37

Трагедия произошла накануне в селе Кадряково Агрызского района республики.

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 72-летняя женщина отравилась угарным газом в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о трагедии в селе Кадряково Агрызского района республики пришло по единому номеру вызова экстренных служб 112 накануне днем.

Спасатели выехали к дому №81 по улице Ленина. В небольшом частном доме было обнаружено тело 72-летней женщины с признаками отравления угарным газом.

По предварительной версии, причиной происшествия могло стать отсутствие обратной тяги в дымоходе печи.
 


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