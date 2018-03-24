(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 72-летняя женщина отравилась угарным газом в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о трагедии в селе Кадряково Агрызского района республики пришло по единому номеру вызова экстренных служб 112 накануне днем.
Спасатели выехали к дому №81 по улице Ленина. В небольшом частном доме было обнаружено тело 72-летней женщины с признаками отравления угарным газом.
По предварительной версии, причиной происшествия могло стать отсутствие обратной тяги в дымоходе печи.