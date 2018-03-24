Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Официальная хроника

Европейская экономическая комиссия ООН готова развивать сотрудничество с Татарстаном

24 марта 2018, 09:14 , Фото: tatarstan.ru

Европейская экономическая комиссия ООН готова развивать сотрудничество с Татарстаном Президент РТ встретился в Женеве с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН.
Рустам Минниханов предложил руководству кантона Женева развивать сотрудничество
Президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний
Рустам Минниханов проинспектировал ход уборочных работ на полях Тюлячинского района РТ
Рустам Минниханов лично поздравил призеров Международной математической олимпиады
Президент Татарстана принял участие в открытии детсада «Шатлык» в Заинске

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценила экономический потенциал Татарстана и выразила готовность к развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча состоялась в ходе рабочего визита Президента РТ в Женеву. В ходе беседы Минниханов отметил, что возглавляемая им республика сейчас работает над развитием инвестиционной привлекательности. Кроме того, он упомянул проекты в нефтехимии и машиностроении, IT и производстве композитов, а также стремление развивать малый и средний бизнес.

Стороны обсудили развитие сотрудничества. В частности, были затронуты развитие государственно-частного партнерства, взаимодействие в транспортной инфраструктуре и энергетике, ряд других вопросов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter