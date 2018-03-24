Европейская экономическая комиссия ООН готова развивать сотрудничество с Татарстаном

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценила экономический потенциал Татарстана и выразила готовность к развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча состоялась в ходе рабочего визита Президента РТ в Женеву. В ходе беседы Минниханов отметил, что возглавляемая им республика сейчас работает над развитием инвестиционной привлекательности. Кроме того, он упомянул проекты в нефтехимии и машиностроении, IT и производстве композитов, а также стремление развивать малый и средний бизнес.

Стороны обсудили развитие сотрудничества. В частности, были затронуты развитие государственно-частного партнерства, взаимодействие в транспортной инфраструктуре и энергетике, ряд других вопросов.