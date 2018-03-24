Люди с ограничениями здоровья организуют концерты для детей и пожилых в Татарстане

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 25 людей с ограниченными возможностями здоровья из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тулы, Ярославля, Московской, Смоленской, Нижегородской, Ленинградской областей организуют концерты и спортфестивали для детей и пожилых в Татарстане. Об этом сообщает Межрегиональная ассоциация инвалидов «Аппарель».

Акция «Мы вместе» пройдет в Дербышкинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Казани 28 марта и в Арском доме-интернате для престарелых и инвалидов 29 марта.

В рамках акции для гостей республики будет организована экскурсионная программа, которая будет включать знакомство с Казанским Кремлем, посещение Музея национальной культуры и картинной галереи Константина Васильева, дегустацию национальных блюд.