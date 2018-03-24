(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). К контролю над паводковой обстановкой в Татарстане подключат беспилотник самолетного типа SuperCam S350. Об этом рассказал заместитель главы МЧС РТ Николай Суржко, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

В настоящее время, как отметил Суржко, в республике используют ведомственные ГИС-ресурсы «Каскад» и «Космоплан», а также системы «РусГидро» – Каскад ГТС. Беспилотник же будет отслеживать обстановку в период подъема уровня воды, когда начнет таять снег. Кроме того, с его помощью специалисты смогут обнаружить заторы во время ледохода, прорывы защитных дамб и плотин.

По словам Суржко, 28 стационарных гидропостов и 98 временных следят за колебаниями уровней воды на водоемах. «Наблюдения будут осуществляться два раза в сутки (в 8.00 и 16.00), при резком подъеме воды и осложнении обстановки организуются учащенные наблюдения (каждые четыре часа)», – сообщил он.