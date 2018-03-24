Реставрацию Успенского собора Свияжска намерены завершить к концу года

(Казань, 24 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва – прим. Т-и) до конца 2018 года готовы завершить реставрацию фресок в Успенском сборе Свияжска, вошедшем в прошлом году в список объектов ЮНЕСКО. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил бригадир реставрационных работ в Свияжске, художник-реставратор I категории МНРХУ Валерий Косушкин.



Реставраторам потребуется один сезон, чтобы выполнить последний этап работы – в верхней части так называемого четверика (основная часть храма со столбами, несущими сводами и куполом – прим. Т-и). «Мы в этом году должны закончить четверик, с которого снимали леса для показа экспертам ЮНЕСКО. Теперь мы должны вернуться. Нам нужен один сезон: алтарь у нас почти закончен, нам надо теперь в самом соборе закончить, наверху. Так что на этот год планы известны, задание реставрационное есть, но, правда, пока нет договоров», – пояснил Косушкин.

По словам опытного реставратора, работавшего в храмах Свияжска еще в 1970-х и участвовавшего в их подготовке к номинации в список ЮНЕСКО с 2010 года, заключение договоров обычно происходит в марте. После проверки сметы начинается подготовка к работе.

Во второй половине мая бригада столичных реставраторов приедет в Свияжск. Специалистам предстоит завершить все работы до конца октября и полностью сдать объект.