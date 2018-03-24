В Бугульме прошел фестиваль религиозных песнопений

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Бугульме прошел VI фестиваль религиозных песнопений и мунаджатов (молитв) «Зайтуна», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Мероприятие собрало в одном зале исполнителей мунаджатов из Татарстана, Башкортстана, Самарской и Оренбургской областей в возрасте от 7-ми лет и старше. Участники соревновались в номинациях «Соло» и «Ансамбль».
В состав жюри конкурса вошли: народная артистка РТ Зухра Сахабиева, известные исполнители мунаджатов Ильяс Халиков и Динар Шаймарданов, руководитель направления дагват ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров.
Организаторами фестиваля выступили ДУМ РТ, мухтасибат Бугульмы и Бугульминского района, Центр татарской культуры Бугульмы.