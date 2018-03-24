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Культура, Духовная жизнь

В Бугульме прошел фестиваль религиозных песнопений

24 марта 2018, 19:04

Фестиваль собрал исполнителей из Татарстана, Башкортстана, Самарской и Оренбургской областей.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Бугульме прошел VI фестиваль религиозных песнопений и мунаджатов (молитв) «Зайтуна», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Мероприятие собрало в одном зале исполнителей мунаджатов из Татарстана, Башкортстана, Самарской и Оренбургской областей в возрасте от 7-ми лет и старше. Участники соревновались в номинациях «Соло» и «Ансамбль».

В состав жюри конкурса вошли: народная артистка РТ Зухра Сахабиева, известные исполнители мунаджатов Ильяс Халиков и Динар Шаймарданов, руководитель направления дагват ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров.

Организаторами фестиваля выступили ДУМ РТ, мухтасибат Бугульмы и Бугульминского района, Центр татарской культуры Бугульмы.
 


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