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Культура

В Елабуге открылся литературный клуб «Планета писателя»

24 марта 2018, 05:21

Мероприятие приурочили к Году Льва Толстого.
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(Елабуга, 24 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках Года Льва Толстого в Елабужском институте открылся клуб «Планета писателя». На первое заседание литературного клуба студенты пригласили школьников. Они постарались раскрыть новую страницу творчества Льва Толстого.

Как сообщили в пресс-службе Елабужского института КФУ, студенты рассказали о школе, созданной Толстым, о ее воспитанниках и достижениях, а также книге, специально созданной писателем для крестьянских детей. Кроме того, школьники попробовали себя в роли писателя, создав интертекст из детских рассказов Толстого.

Команда, составившая самое оригинальное произведение, получила баллы. Их будут присуждать и на следующих встречах участников клуба, а в мае подсчитают и определят самых активных. 

 


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