В двух детских садах Елабуги запланированы масштабные ремонтные работы

(Елабуга, 24 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В детском саду № 28 «Лесная сказка» Елабуги планируется отремонтировать бассейн, который не работает уже 12 лет. Об этом стало известно по итогам объезда главой района Геннадием Емельяновым дошкольных учреждений города.

«Если произвести минимум работ, т. е. отремонтировать чашу, то мы осилим ремонт уже в этом году. Но я все же настаиваю на том, чтобы в детском саду провести полный ремонт, заменить и окна, осмотреть всю систему. Тогда придется подождать до следующего года. Бассейн должен быть, это вопрос закаливания детей, их здоровье – самое важное», – отметил Геннадий Емельянов.

В детский сад № 13 «Снежок» ходят дети с ограниченными физическими возможностями, но сегодня дошкольное учреждение не может принять всех желающих. С просьбой увеличения площади детского сада руководство учреждения обратилось к главе района. Было предложено к зданию детского сада добавить пристрой с отдельным выходом, что должно помочь с очередностью. Предположительная сумма проекта – 500 тыс. руб. К слову, на территории детского сада уже начат ряд ремонтных работ, но нужно завершить работы по внутренней отделке здания, ремонт пищеблока и прачечной. Также необходимо установить снегозадержатели, сообщают в детском саду.