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Сельское хозяйство

Хозяйствам Елабужского района не хватает технологов

24 марта 2018, 04:30

Сегодня в хозяйствах района количество КРС составляет 10,5 тыс. голов, из них 3,8 тыс. – это дойные коровы.
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(Елабуга, 24 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе катастрофически не хватает технологов. На весь район таких специалистов всего шесть. Об этом сообщило руководство Управления сельского хозяйства в ходе семинара по искусственному осеменению коров и телок по европейской технологии.

В ходе семинара было отмечено, что искусственное осеменение позволяет значительно быстрее улучшить породные и племенные качества крупного рогатого скота.

«Это нужно для увеличения производительности молока, мяса в хозяйствах, потому что технолог стоит у истоков всего животноводства. От него зависит, будет ли телята. А если есть телята, значит, будет молоко и мясо», – отметил начальник отдела воспроизводства Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ Рустам Саитов.

В Елабужские хозяйства спермопродукция доставляется из племпредприятия Высокогорского района, где выращиваются быки-производители разных пород с высокой продуктивностью.

Сегодня в хозяйствах района количество КРС составляет 10, 5 тыс. голов, из них 3,8 тыс. – это дойные коровы. Местные животноводы вскоре намерены выйти на 100-процентное искусственное осеменение коров.


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