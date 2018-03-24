В Елабуге назвали имя лучшего работника культуры

(Елабуга, 24 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В течение года работники культуры Елабуги провели более 4 тыс. мероприятий. В преддверии профессионального праздника во Дворце культуры города прошло их чествование. Лучшим работником культуры стала директор клуба «Колос» Анна Матвеева.

В этот день поздравления, почетные грамоты и благодарственные письма принимали сотрудники музеев и библиотек, специалисты домов культуры, коллективы художественной самодеятельности, артисты, художники, представители молодежных творческих движений. Награды получили более 60 человек.

«Все вы – хранители и создатели культуры, чья миссия – одухотворять человека, пробуждать в нем лучшие качества и творческие способности, приобщать к великому духовному наследию поколений. Ваша деятельность имеет и очень важное государственное значение. Вы сохраняете и развиваете историческое наследие Елабужского района, продолжаете лучшие культурные традиции, делаете жизнь елабужан духовно насыщенной, интересной и многообразной», – отметил, поздравляя работников культуры, глава района Геннадий Емельянов.

Также в этот день подвели итоги муниципального конкурса «Лучшее культурное учреждение». Обладателем кубка и сертификата на 10 тыс. руб. в этом году стал Гаринский сельский дом культуры.

