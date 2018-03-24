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В Набережных Челнах проведут весеннюю генеральную уборку

24 марта 2018, 03:27

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(Набережные Челны, 24 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах проведут весеннюю генеральную уборку. Об этом стало известно на совещании в исполкоме, посвященном санитарно-экологическому двухмесячнику по благоустройству и очистке территории.

Двухмесячник по благоустройству и очистке городской территории стартует в Набережных Челнах 1 апреля. За два месяца планируется очистить от мусора 3,7 гектара городских территорий. Полигон ТБО готов принять 17 тысяч кубометров мусора. В этот же отрезок времени в городе силами коммунальных служб и активистов будет посажено 5 тысяч деревьев и кустарников. Также предусмотрены ремонт и покраска 1239 детских спортивных площадок.

Общегородской субботник в Набережных Челнах запланирован в этом году на 21 апреля.


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