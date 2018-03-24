За год в Елабуге совершено 94 преступления, связанных с распространением наркотиков

(Елабуга, 24 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В 2017 году в Елабужском районе зарегистрировано 94 наркопреступления. Наибольшую популярность приобретает бесконтактный способ сбыта наркотиков, сообщил на заседании антинаркотической комиссии и. о. начальника отдела наркотического контроля отдела МВД РФ по Елабужскому району Михаил Умнов.

«Обстановка на территории Елабужского района остается достаточно напряженной. Синтетические наркотики вытесняют ранее традиционные марихуану и героин. Чаще всего сбыт наркотиков происходит бесконтактным способом», – рассказал Михаил Умнов.

Так, выявлены три интернет-магазина, занимающихся сбытом наркотиков на территории района. Задержаны 11 человек, из них пятеро – жители других городов.

Как резонансный случай наркополицейский привел в пример задержание двух молодых людей. 21-летний молодой человек совместно с 14-летней девушкой, проживающие в Можгинском районе и для конспирации снимающие жилье в Набережных Челнах, работали закладчиками наркотиков на территории Челнов, Елабуги и Нижнекамска.

«В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 75 полимерных свертков, которые нашли в тайниковых закладках по ул. Азина, Свердлова, М. Джалиля. Всего изъято 73 г наркотического средства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Данное задержание стало возможным при активном участии гражданского населения», – отметил Михаил Умнов.

24 марта завершается общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которой на телефон доверия поступило 36 жалоб.