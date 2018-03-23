В 14 районах Татарстана будут взрывать лед на водоемах

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В 14 районах Татарстана с первой декады апреля начнут взрывать лед на водоемах. Об этом рассказал заместитель главы МЧС РТ Николай Суржко, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Всего в Татарстане 63 затороопасных участка, отметил Суржко. Чтобы избежать образования ледовых заторов, районы подают свои заявки на взрывные работы. К ним подключатся специалисты Казанского высшего военного командного училища.

Заместитель министра обратился к органам местного самоуправления с просьбой организовать помощь жителям населенных пунктов, которые могут оказаться «отрезанными» от «большой земли» в случае подтоплении мостов и дорог.

«Кроме того, необходимо проверить наиболее опасные участки на автодорогах, расчистить водопропускные трубы, следить за состоянием гидротехнических сооружений, организовать сброс лишней воды из водохранилищ и прудов совместно со специалистами “Татмелиорации”», – подчеркнул Суржко.