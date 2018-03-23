В Минздраве разрешили мочить пробу Манту

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Купаться с пробой Манту можно, а вот механические повреждения следует исключить. Об этом заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, сообщает ТАСС.

По ее словам, пробу разрешается мочить, нельзя ее расчесывать, тереть мочалкой. Она объяснила запрет на попадание воды на пробу тем, что потом ее вытирают полотенцем, а это уже ее повреждает. Васильева порекомендовала после водных процедур промокнуть это место салфеткой.

«Проба Манту менее специфична, чем Диаскинтест. К сожалению, она реагирует и на другую аллергию и имеет много ложноположительных ответов», – пояснила Васильева.

Пробу Манту ставят дошкольникам и ученикам школ, чтобы проверить специфический иммунный ответ на введение туберкулина.