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Россия проиграла Бразилии в товарищеском матче

23 марта 2018, 23:08

Теперь подопечным Станислава Черчесова в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира предстоит сыграть с Францией.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сборные России и Бразилии по футболу сошлись в московских «Лужниках» в товарищеском матче, победу в котором одержали последние. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бразильцы забили три безответных гола. В игре отличились Жоао Миранда, Филиппе Коутинью и Паулинью.

Теперь подопечным Станислава Черчесова в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира предстоит сыграть с Францией. Встреча запланирована на 27 марта, она пройдет в Санкт-Петербурге.

Россия – Бразилия – 0:3 (0:0)
Голы: Миранда, 53. Коутинью, 62 (с пенальти). Паулинью, 66.


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