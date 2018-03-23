Россия проиграла Бразилии в товарищеском матче

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сборные России и Бразилии по футболу сошлись в московских «Лужниках» в товарищеском матче, победу в котором одержали последние. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бразильцы забили три безответных гола. В игре отличились Жоао Миранда, Филиппе Коутинью и Паулинью.

Теперь подопечным Станислава Черчесова в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира предстоит сыграть с Францией. Встреча запланирована на 27 марта, она пройдет в Санкт-Петербурге.

Россия – Бразилия – 0:3 (0:0)

Голы: Миранда, 53. Коутинью, 62 (с пенальти). Паулинью, 66.