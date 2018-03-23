Джастин Азеведо: Буду долго пересматривать гол Секача «Магнитке»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист «Ак Барса» Джастин Азеведо после победы над «Магниткой» восторженно отозвался о голе партнера по звену Иржи Секача и раскрыл секрет отличной игры своей тройки нападения.

На вопрос о том, пожадничал ли Секач в моменте с голом, Азеведо улыбнулся: «Пожадничал? Да, тот еще жадина! На самом деле, он забил отличный гол. Я буду пересматривать его много раз. Объяснение хорошей игре нашей тройки простое – мы хорошо играем, хорошо понимаем друг друга. Есть химия. С первых смен мы хотим атаковать мощно, постараться забить. В каждом матче серии мы хотели завести команду своими голами. Думаю, у нас это получилось. Я лучший бомбардир плей-офф? Знаете, я не против, но мне все равно», – заявил Азеведо.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.