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Иржи Секач: Результат серии против «Магнитки» совершенно справедливый

23 марта 2018, 22:33

Нападающий казанского «Ак Барса» после победы над «Металлургом» заявил, что команда заслужила пройти в следующий раунд.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Иржи Секач после победы над «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции отметил, что команда хорошо поработала в противостоянии с непростым соперником.

В пятом матче против «Магнитки» Секач забросил третью шайбу своей команды, обыграв почти всю пятерку команды соперника. «Там была ошибка защитника. Он выбросился на меня, я увидел, что появилось пространство, и рванул туда. Ничего особенного я не сделал: совершил еще один финт – и получилось забить. Мы заслужили эту победу, хорошо поработали, чтобы ее достичь. Самое приятное, что этот результат совершенно справедливый. После таких серий появляется уверенность в себе. Я рад, что забил так много голов "Металлургу"», – подчеркнул Секач.

Также чешский нападающий «Ак Барса» прокомментировал силовой прием, после которого травму получил форвард Данис Зарипов. «Это был грязный силовой прием. Было видно, как больно было Данису. Это плохой силовой прием. Они играли так большую часть второго и третьего периода», – добавил хоккеист.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.


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