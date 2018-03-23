Данис Зарипов: В глубине души Мозякин радуется за меня

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над магнитогорским «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции КХЛ назвал «Магнитку» одной из лучших команд лиги.

По словам хоккеиста, он вместе с командой испытывает самые положительные эмоции. «Очень рад, что мы одолели команду, которая последние четыре года не вылезала из финалов и показывала лучшие результаты в КХЛ. В этом году мы смогли их остановить и будем стараться занять их место. Сейчас, после завершения серии, удалось выдохнуть. Я считаю нормальным то, что перед началом серии или матча есть легкое волнение. Также было и сейчас: мы вышли, дали хороший бой и довели серию до победы. Поздравления от Мозякина? Это не так важно. Я знаю Сергея, в глубине души он рад за меня. Со временем он, может, и выразит эмоции, но сейчас это не главное», – подчеркнул Зарипов.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.