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Зинэтула Билялетдинов: Команда проявила себя с лучшей стороны в серии против «Магнитки»

23 марта 2018, 21:53 , Фото: Ильнар Тухбатов

Зинэтула Билялетдинов: Команда проявила себя с лучшей стороны в серии против «Магнитки» Наставник казанского «Ак Барса» после выхода команды в полуфинал Кубка Гагарина отметил, что доволен самоотдачей своих игроков.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче серии плей-офф похвалил своих хоккеистов за игру и отказался рассуждать о будущем сопернике.

«Если говорить обо всей серии, то команда играла хорошо и правильно. В сегодняшнем матче игроки также проявили себя с лучшей стороны в плане отдачи и организации игры. Я доволен, готовимся дальше. Будущий соперник? Давайте не будем, нет смысла говорить об этом. С Зариповым будет все в порядке. О чем говорили с Мозякиным? Поздравил его с олимпийской медалью», – заявил Билялетдинов.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.


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