Зинэтула Билялетдинов: Команда проявила себя с лучшей стороны в серии против «Магнитки»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче серии плей-офф похвалил своих хоккеистов за игру и отказался рассуждать о будущем сопернике.

«Если говорить обо всей серии, то команда играла хорошо и правильно. В сегодняшнем матче игроки также проявили себя с лучшей стороны в плане отдачи и организации игры. Я доволен, готовимся дальше. Будущий соперник? Давайте не будем, нет смысла говорить об этом. С Зариповым будет все в порядке. О чем говорили с Мозякиным? Поздравил его с олимпийской медалью», – заявил Билялетдинов.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.