В Казани открылся традиционный турнир по дзюдо на призы УФСИН России по РТ

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском Дворце единоборств прошло торжественное открытие XII турнира по дзюдо среди юношей и девушек 2008 – 2010 годов рождения на призы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан.

На торжественном открытии турнира с приветственным словом выступил помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин.

«Дорогие ребята, родители. Немного времени прошло, как я ушел из УФСИН, которое возглавлял долгое время. Спасибо вам, что вы приехали для участия в этом ставшем уже традиционным для Татарстана турнире. Дзюдо – это спорт смелых, сильных и находчивых. Поэтому я желаю, чтобы именно с этого юного возраста вы воспитывали свой характер и всегда стремились к победе», – напутствовал он участников.

Открыл соревнования временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев. «История этих соревнований насчитывает уже 12 лет. Этот турнир расширяется и географически, и по количеству приехавших к нам для участия спортсменов. Все больше регионов приезжают к нам в Казань принять участие в этом спортивном празднике дзюдо. Я объявляю турнир открытым», – сказал он.

В этом году более 400 борцов из семи регионов России собрались в Казани, чтобы в бескомпромиссной борьбе выявить сильнейших дзюдоистов.