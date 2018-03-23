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Внук-красавец Софии Ротару произвел эффект в Сети

23 марта 2018, 21:26

Большинство поклонников сошлись во мнении, что парень очень похож на свою знаменитую бабушку.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Певица София Ротару впервые показала внука Анатолия. Исполнительница поздравила 24-летнего парня с днем рождения в своем Instagram.

«Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!» – подписала Ротару под фото.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что парень очень похож на свою знаменитую бабушку. Сейчас Анатолий учится на fashion-фотографа в Лондонском центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. До этого он окончил британский Lancing College.

София Ротару любит баловать своих внуков: помимо Анатолия у артистки еще есть внучка София, которая строит карьеру модели. Так, на один из дней рождения внука певица подарила Анатолию часы за 20 тысяч долларов, а внучке Соне – породистого жеребца.

Этой зимой певица отдохнула на Мальдивах вместе со своей сестрой Аурикой.

 

Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя! ❤️ @shmn

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

 

❤️

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)


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