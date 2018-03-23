Внук-красавец Софии Ротару произвел эффект в Сети

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Певица София Ротару впервые показала внука Анатолия. Исполнительница поздравила 24-летнего парня с днем рождения в своем Instagram.



«Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!» – подписала Ротару под фото.



Большинство поклонников сошлись во мнении, что парень очень похож на свою знаменитую бабушку. Сейчас Анатолий учится на fashion-фотографа в Лондонском центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. До этого он окончил британский Lancing College.

София Ротару любит баловать своих внуков: помимо Анатолия у артистки еще есть внучка София, которая строит карьеру модели. Так, на один из дней рождения внука певица подарила Анатолию часы за 20 тысяч долларов, а внучке Соне – породистого жеребца.



Этой зимой певица отдохнула на Мальдивах вместе со своей сестрой Аурикой.