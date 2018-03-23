Швейцарская компания «Штадлер» планирует локализовать производство в Татарстане

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Женеву встретился с председателем Совета директоров, собственником компании «Штадлер» Петером Шпулером. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Концерн «Штадлер» является одним из мировых лидеров в производстве железнодорожного пассажирского транспорта швейцарский концерн и рассматривает возможность локализации своего производства на территории Татарстана, было озвучено сегодня на встрече.

Компания производит высокоскоростные, региональные и пригородные поезда, спальные вагоны, трамваи и вагоны метро. Заводы компании расположены в Швейцарии, Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландах, Испании, Алжире, США и Республике Беларусь. За прошедшие два года в Москву было поставлено 11 двухэтажных электропоездов, а в Санкт-Петербург — 23 трамвая.

В Татарстане широко развита сфера машиностроения и выстроена системная работа с инвесторами, для которых действует льготный налоговый режим, рассказал Рустам Минниханов.

«Татарстан для локализации своих производственных линий уже выбрали многие мировые компании. Для вас мы также готовы оказать необходимое содействие», — отметил Президент РТ.