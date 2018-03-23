В Татарстане в этом году будет организован отдых для 218 тыс. школьников

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Татарстане будет организован отдых для 218 тыс. 672 школьников. Из них в летний период отдохнут около 170 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ответственный секретарь межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в РТ Анна Лапаева.

В этом году в республике будут работать более 1,9 тыс. лагерей всех форм отдыха, в том числе около 130 стационарных загородных лагерей, включая лагеря Черноморского побережья с общим охватом 5 тыс. 750 детей из Татарстана, рассказала спикер.

«На данный момент идет подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Программа по организации отдыха детей и молодежи принята еще в ноябре, – отметила Лапаева. – Формируется реестр детских оздоровительных лагерей. В него входят лагеря, которые имеют разрешения от Роспотребнадзора, МЧС. Сейчас мы составляем предварительный список, до приема детей они проходят все необходимые проверки».

«Всего в Татарстане будет организовано более 400 профильных программ, в том числе республиканских – около 200», – заметила она.

На данный момент по всей республике завершают работу школы вожатского мастерства. К летней кампании будет подготовлено около 4 тыс. вожатых, подчеркнула Лапаева.

«Уже сейчас идет активная заявочная кампания по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря на лето», – заявила она.

Начальник отдела дополнительного образования и социальных программ Министерства по делам молодежи и спорту РТ Олег Якимов добавил, что в течение весенних каникул, с 26 марта по 3 апреля, будет организована работа 12 детских оздоровительных лагерей, где пройдут 17 профильных смен различных направлений (творческие, социально-педагогические, спортивно-оздоровительные, лингвистические и др.). «Общий охват детей – около 1,7 тыс. человек. Но как показывает практика, количество детей может увеличиться», – заключил он.