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Экономика и финансы

Михаил Путин занял пост заместителя председателя правления «Газпрома»

23 марта 2018, 21:24

Ранее Михаил Путин занимал возглавлял медицинское управление ОАО «Газпром», а с 2007 года являлся зампредом правления ОАО «СОГАЗ».
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Михаил Путин занял пост заместителя председателя правления корпорации «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления ПАО „Газпром“ и избрал его членом правления сроком на пять лет», — сказано в сообщении.

Михаил Путин является дальним родственником Президента России, рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера, заметив при этом, что они не общаются.

Ранее Михаил Путин возглавлял медицинское управление ОАО «Газпром», а с 2007 года являлся зампредом правления ОАО «СОГАЗ».


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