В 2017 году в ПФО объем ввода стандартного жилья вырос на 23 процента

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Главной темой Совета под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича стало развитие рынка жилищного строительства в регионах ПФО.

На территории ПФО по итогам 2017 года объем ввода стандартного жилья вырос на 23 процента и составил более 50 процентов от общего объема ввода жилья в округе, сообщил министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень.

«Третий год подряд нам удается удерживать рекордные объемы ввода жилья, на уровне 80 млн кв. метров в год», — отметил Мень.

В ПФО за 2017 год выдано более 270 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 403 млн рублей, что на 24,2 процента выше 2016 года в количественном и на 35,4 процента выше в денежном выражении, рассказал министр строительства и ЖКХ, заметил он.

Уровень ставок по ипотечным кредитам, выданным в прошлом году в ПФО, снизился практически на 2 процента по сравнению с 2016 годом и составил 10,6 процента, рассказал министр.

Правительство России запустило программу субсидирования ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья и рефинансирование текущих ипотечных кредитов семьям, имеющим детей, по льготной ставке 6 процентов, отметил Михаил Мень. Программа станет одной из самых значимых мер поддержки семей, в которых ближайшие пять лет родится второй или третий ребенок, считает он.

Около 5 млрд рублей выделены из федерального бюджета восьми регионам ПФО на инфраструктуру жилых микрорайонов в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», в котором регион активно участвует, заметил Мень.