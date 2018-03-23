Спасатели начали плановые работы по подготовке к паводковому периоду

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня казанские спасатели и Управление гражданской защиты при исполкоме г. Казани начали проводить плановые мероприятия, чтобы снизить негативные последствия в паводковый период. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Комиссия во главе с начальником Управления гражданской защиты г. Казани Фердинандом Тимурхановым обследовала состояние мелиоративного пруда возле села Чебакса Советского района Казани. Спасатели вместе с работниками Горводоканала очистили оголовки водопропускных труб ото льда и снега и проверили пропускную способность трубы, которая находится под водой.

«Идет плановая подготовка, чтобы быть готовым к нестандартным ситуациям в паводковый период. Высота снежного покрова достигает от 60 см до одного метра. Глубина промерзания земли в разных районах Казани по-разному — от 60 до 95 см. Поэтому в этом году при резком подъеме температуры может сложиться очень сложная обстановка. Поэтому сегодня здесь, на пруду, куда при резком таянии снега будет стекаться вся вода, мы проверили водопропускные трубы. Пока никакого ажиотажа нет, идет плановая подготовка. Также пока к нам не поступало никаких тревожных звонков от казанцев о подтоплении, поэтому работаем в плановом режиме. На сегодняшний день 48 спасателей находятся в готовности, чтобы выехать на тревожные звонки», — рассказал Фердинанд Тимурханов.

Ниже плотины находится село Чебакса, поэтому от состояния дамбы такого водохранилища зависит жизнь городского поселка, который разделяет на две половины река Киндерка.