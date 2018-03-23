Георгий Орджоникидзе предложил фонду «Возрождение» заняться созданием геопарка

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Опыт республиканского фонда «Возрождение» может быть востребован в еще одном направлении взаимодействия с ЮНЕСКО. Об этом сегодня на заседании попечительского и административного советов фонда заявил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

«Фонд мог бы заняться вопросами первого геопарка первого. На самом деле я не знаю, сколько в списке у ЮНЕСКО геопарков. У Китая из 150 геопарков 15 уже находятся в списке. У нас — ни одного», — сообщил Орджоникидзе Госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву.

Программа по сохранению и развитию геологических объектов в списке ЮНЕСКО появилась недавно. Ориентирована она на уникальные, интересные территории и геологические объекты, способные стать центрами притяжения туристов.

В России при комиссии по делам ЮНЕСКО уже появился профильный комитет. Интерес активно проявляют Республики Горный Алтай и Башкортостан. «Мы готовы из комиссии прислать вам материалы по этому поводу. Я уверен, что Татарстан богат такими геологическими объектами», — отметил Орджоникидзе.

«У нас есть пятикилометровая нефтяная скважина. Хотели и дальше бурить, но что-то помешало. У нас уникальные объекты есть», — сразу отреагировал Минтимер Шаймиев. Еще одним объектом может стать само нефтяное месторождение. «Наше месторождение — единственное в мире, в котором добыто 3 млрд тонн нефти — это, наверное, готовый геопарк», — добавил он.

Работает Татарстан и еще по целому ряду направлений. Так, Казанский федеральный университет готовится к заявке в номинации «Астрономия». Сейчас накапливается материал. Идею номинироваться и в космической тематике поддержал ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

«Что касается астрономического наследия и темы первого человека в космосе — вы правы. Мы сейчас с Казахстаном работаем над совместной номинацией по Байконуру. Намерены Гагаринский старт внести в список всемирного наследия», — отметил он.

А прежде чем попрощаться, предложил фонду «Возрождение» и его создателю еще одну идею. «Имея такой огромный уникальный опыт и такой профессиональный коллектив специалистов, сумевших внести в список ЮНЕСКО три объекта, вы могли бы взяться за создание проекта „Великий Волжский путь“ и „Наследие Великого Волжского пути“», — сказал Орджоникидзе.