Минниханов обсудил сотрудничество с руководством швейцарской компании «Зика»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Женеву обсудил сотрудничество с генеральным директором компании «Зика» по России Сергеем Зюзей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Зика» — международный концерн по производству материалов и технологий строительной химии.

В России компания работает с 2003 года. Производственные линии представлены в Лобне, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Владивостоке. Торговое и техническое представительство швейцарской компании работает и в Казани.

«Зика» рассматривает Россию в качестве одного из главных рынков, постоянно инвестирует в строительство производств, локализацию сырьевой базы, развитие научно-исследовательского центра, отметил на встрече Сергей Зюзя.