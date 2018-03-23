Делегация из подшефной воинской части Йошкар-Олы посетила Менделеевск

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Делегация из подшефной воинской части Йошкар-Олы посетила с ответным визитом Менделеевск. Менделеевцы побывали в воинской части Йошкар-Олы в прошлом ноябре, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Гости совместно с главой района Валерием Чершинцевым, руководителем аппарата Совета района Ильшатом Салиховым, военным комиссаром Сергеем Залуженко посетили спортивные и культурные объекты города.
Экскурсия началась с Дворца культуры имени Сергея Гассара, затем гости посетили Дом дружбы народов, библиотеку, кабинеты для занятий творческих коллективов и концертный зал. Далее направились в Ледовый дворец «Айсберг» и спортивный комплекс «Химик».
Представителям из подшефной воинской части рассказали о тренировках на льду, достижениях хоккеистов. Гости отметили хорошую организацию работы учреждений Менделеевска и поблагодарили за теплый прием.