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Шоу-бизнес

Поступок «Холостяка» Егора Крида ужаснул поклонниц

23 марта 2018, 19:17

Снимок лысого певца взорвал соцсети, поклонницы раскритиковали новый имидж Егора Крида.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Певец, герой шоу «Холостяк» Егор Крид побрился налысо, чем шокировал своих поклонниц. Они сочли, что их кумир стал походить на Вована из сериала «Реальные пацаны».

В своем Instagram`e певец выложил ролик, на котором перебирает свои состриженные локоны и приговаривает: «Я любил вас, я ухаживал за вами, я удобрял вас, а вы меня бросили…Жизнь не справедлива», — произносит, горько вздыхая, Крид.

Следующий снимок лысого певца взорвал соцсети. Поклонницы раскритиковали новый имидж Егора Крида. «Похож на Вована с "Реальных пацанов"», « Теперь у тебя очень большая голова, а значит большие мозги», «Вообще не идет», — написали они.

В своем следующем видео певец рассказал, что пошутил. Как оказалось, он не побрился налысо, а лишь коротко подстригся. Егор попросил никого не обижаться и не расстраиваться и объяснил свой поступок. Оказывается он сделал это из-за того, что многие воспринимают его из-за внешности, обсуждают его волосы, прически и брови. Свои волосы до стрижки он отращивал целый год.

«Несмотря ни на что, ты был, есть и будешь очень красивым! Обожаю Егора Крида! Ты супер!» — написали ему поклонницы.

 

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Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

 

👍🏽 или 👎🏽 🔥🔥🔥

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

 

Не обижайтесь только🙈 Спасибо за актив и поддержку любого меня😜 P.s. СЕГОДНЯ В 00:25 на 1 канале ПРЕМЬЕРА песни «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» и интервью с Ваней с новой причёской;)) РЕЛИЗ студийной версии в iTunes на следующей неделе! Я вас люблю

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)


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