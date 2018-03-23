Поступок «Холостяка» Егора Крида ужаснул поклонниц

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Певец, герой шоу «Холостяк» Егор Крид побрился налысо, чем шокировал своих поклонниц. Они сочли, что их кумир стал походить на Вована из сериала «Реальные пацаны».



В своем Instagram`e певец выложил ролик, на котором перебирает свои состриженные локоны и приговаривает: «Я любил вас, я ухаживал за вами, я удобрял вас, а вы меня бросили…Жизнь не справедлива», — произносит, горько вздыхая, Крид.



Следующий снимок лысого певца взорвал соцсети. Поклонницы раскритиковали новый имидж Егора Крида. «Похож на Вована с "Реальных пацанов"», « Теперь у тебя очень большая голова, а значит большие мозги», «Вообще не идет», — написали они.



В своем следующем видео певец рассказал, что пошутил. Как оказалось, он не побрился налысо, а лишь коротко подстригся. Егор попросил никого не обижаться и не расстраиваться и объяснил свой поступок. Оказывается он сделал это из-за того, что многие воспринимают его из-за внешности, обсуждают его волосы, прически и брови. Свои волосы до стрижки он отращивал целый год.



«Несмотря ни на что, ты был, есть и будешь очень красивым! Обожаю Егора Крида! Ты супер!» — написали ему поклонницы.

✂️💔 Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 22 Мар 2018 в 8:23 PDT