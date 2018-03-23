Обнаружены новые данные о месте обретения Казанской иконы Божией Матери

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). На заседании попечительского и административного советов республиканского фонда «Возрождение», которое состоялось сегодня, под председательством Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, прозвучала информация, претендующая на сенсационность.

Главный специалист отдела информации научного использования Российского государственного исторического архива Никита Крылов сообщил о том, что им найдена древняя рукопись, которая может заставить пересмотреть место обретения Казанской иконы Божией Матери с точки зрения географии.

«Называется рукопись “О великом и страшном чудеси в Казани – явлении Владычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии”. Рукопись, судя по всему, была составлена прежде даже, чем было составлено знаменитое сказание святителем Гермагеном. И она позволяет достаточно точно локализовать место обретения иконы», — рассказал Крылов.

Он зачитал фрагмент рукописи: «Архиепископ же, повелев взять священнику пречудный образ, принести во храм Святого Великага Николы Чудотворца, глаголемого Тульского, близ места того храма, яко девять сажень». И сам же пояснил, что девять саженей – это 19 метров.

Археологами во время раскопок на месте воссоздаваемого храма были обнаружены остатки того самого – еще деревянного храма Николы Чудотворца Тульского. «Мы можем отмерить те самые девять саженей от храма и точно указать место, где была обретена икона. Не исключено, что это место окажется за пределами пещерного храма, что ничуть не умаляет его святости», — отметил специалист Росархива.

О причинах, почему могла закрасться ошибка в определение места, специалист может только предполагать. Есть вероятность, что после повеления Иоана Грозного о строительстве храма на месте обретения иконы строители не смогли его поставить так близко к уже существующему храму и потому внесли коррективы.

Обнаружились в архиве и оригиналы документов следствия, которое проводил после похищения святыни начальник московской сыскной полиции Аркадий Кошко, которого даже называли «русским Шерлоком Холмсом». Следователь был уверен, что икона не была уничтожена.

«Он приехал в Казань и расследовал то, что Варфоломей Чайкин, укравший икону, не уничтожил ее, а передал в руки подлинной заказчице этого преступления – местной купчихе-раскольнице Аграфене Шамовой», — сообщил Крылов.

И очень важным он считает то, что в материалах дела начала двадцатого века есть подробное описание иконы, данные монахиней Варварой, державшей святыню в руках. Эта информация, в случае нового обретения иконы, позволит точно определить – подлинник ли снова вернулся к людям.