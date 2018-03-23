В весенние каникулы в Татарстане откроются 129 пришкольных лагерей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В период весенних каникул в четырех муниципальных образованиях Татарстана будет работать 129 пришкольных лагерей с охватом 7 тыс. 246 детей. В Казани откроется 114 лагерей для 6 тыс. 721 ребенка. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки республики Лариса Сулима.

Помимо Казани, пришкольные лагеря откроются в Спасском, Елабужском и Тюлячинском районах, рассказала спикер. Она также отметила, что весенние каникулы школьников начнутся с 26 марта и продлятся до 3 апреля. На этот период для учащихся запланированы различные мероприятия.

По словам Ларисы Сулимы, уже сегодня в республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер» заехали ребята со всех районов Татарстана. С 23 по 27 марта здесь состоится профильная смена «Школа инициативы» для активистов детских общественных организаций и ученического самоуправления образовательных учреждений Татарстана.

В Рыбной Слободе 24 марта пройдут лично-командные соревнования по простейшим авиамоделям среди обучающихся республики. В этот же день в Набережных Челнах состоится девятый республиканский фестиваль-конкурс вокалистов-исполнителей на иностранном языке Talants.

«Продолжается спартакиада школьников республики. У нас студенты колледжей и учащиеся школ в течение года соревнуются по десяти видам спорта. Проходят школьные, муниципальные, зональные этапы. Затем состоится республиканский финал. На период школьных каникул приходятся зональные соревнования по волейболу. 24 – 25 марта зональные этапы принимают Тетюшский и Мамадышский районы. 28 – 29 марта – Арский и Нижнекамский районы. 3 – 4 апреля – Черемшанский. После чего определятся победители, и в мае мы их встретим на республиканском финале», – отметила замминистра образования и науки РТ.

В Сабинском районе 29 марта пройдут открытые соревнования по простейшим судомоделям среди детей-инвалидов. «Участниками различных республиканских мероприятий у нас являются и дети с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнула спикер.

В Набережных Челнах 29 – 30 марта состоится Х республиканская олимпиада архитектурно-дизайнерского творчества имени академика Б. Рубаненко. А 29 – 31 марта в детском центре «Костер» пройдет республиканская профильная смена антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные дети», где будут представлены все муниципалитеты.

В Набережных Челнах 30 – 31 марта состоится зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – «ГТО всей семьей». «От каждого района приедет по одной семье, которая выиграла муниципальный этап. Они будут выполнять испытания, и мы назовем самые спортивные семьи Татарстана», – сказала Лариса Сулима.

В Арском районе на период с 30 марта по 1 апреля запланирован первый этап республиканских соревнований по спортивному туризму среди обучающихся «СТАРТ UP».

«Во всех муниципальных образованиях для школьников будут организованы внеклассные мероприятия, соревнования, эстафеты, экскурсии в музеи. Будут работать кружки и секции», – заключила спикер.