Капитан Америка Крис Эванс покинет «Мстителей»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Голливудский актер Крис Эванс покинет киновселенную Marvel, пишет «Газета.Ру».

Капитан Америка в исполнении Криса Эванса может пропасть из ленты после четвертых «Мстителей». Выход фильма запланирован на май 2019 года. Как утверждают близкие к актеру источники, Эванс не планирует возвращаться во франшизу.



«С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут», — сказал артист о причинах ухода из фильма.



Эванс играл Капитана Америку с 2011 года и стал очень популярным персонажем. Фильмы с ним вышли в 2011-м, 2014-м, 2016-м, и ожидается премьера в 2019 году.



Ранее новая часть «Мстителей» установила мировой рекорд по продаже билетов. За первые шесть часов были раскуплены все билеты.