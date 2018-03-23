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Культура

Капитан Америка Крис Эванс покинет «Мстителей»

23 марта 2018, 19:08

«С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут», — сказал артист о причинах ухода из фильма.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Голливудский актер Крис Эванс покинет киновселенную Marvel, пишет «Газета.Ру».

Капитан Америка в исполнении Криса Эванса может пропасть из ленты после четвертых «Мстителей». Выход фильма запланирован на май 2019 года. Как утверждают близкие к актеру источники, Эванс не планирует возвращаться во франшизу.

«С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут», — сказал артист о причинах ухода из фильма.

Эванс играл Капитана Америку с 2011 года и стал очень популярным персонажем. Фильмы с ним вышли в 2011-м, 2014-м, 2016-м, и ожидается премьера в 2019 году.

Ранее новая часть «Мстителей» установила мировой рекорд по продаже билетов. За первые шесть часов были раскуплены все билеты.

 


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